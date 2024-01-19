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رياضة

محرز يرد على من هم "وراء حواسيبهم وهواتفهم"

20 جانفي 2024 ()
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بعد أن نال حصة الأسد من الانتقادات منذ بداية كأس أمم إفريقيا، رد قائد "الخضر"، بكثير من الحسرة والتذمر.

وقال اللاعب السابق لمانشيستر سيتي في ميكروفون خلية الإعلام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "نحن لا نستمع للأشخاص الذين يروجون ويقولون بأننا يجب أن نفوز دائما 3/0 في كل المباريات، فليبقوا وراء شاشات هواتفهم أو حواسيبهم، نحن نركز فقط على الملعب، وسنقوم بكل شيء بمفردنا ولا أحد سيساعدنا.. بالطبع الشعب وعائلاتنا يدعموننا وهم وراءنا، سنفعل ذلك لأجلهم، ومن يريد أن يتبعنا مرحبا به ومن يرفض فهذه مشكلته، نحن في الطريق الصحيح".

وبرر رياض محرز مستواه في هذه الدورة بالرقابة اللصيقة التي يتعرض لها، مشيرا أن كرة القدم في إفريقيا ليست كرة القدم التي يتم فيها مراوغة 3 أو 4 لاعبين".

 

 

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