الرئيس تبون يهنئ الفريق الوطني لكرة اليد

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، الفريق الوطني لكرة اليد، بعد تأهله المزدوج إلى مونديال ونهائي كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على منتخب الرأس الأخضر في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في طبعتها الـ 26 بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتب رئيس الجمهورية على تويتر قائلا: " مبروك للفريق الوطني لكرة اليد على تأهله المزدوج إلى المونديال ونهائي الكأس الإفريقية.. شكرا على هذا الإنجاز الذي أهديتموه للجزائريات والجزائريين، مما يُلزم المسؤولين المعنيين، بوضع كل الإمكانيات بين أيدي هذا الفريق في الحاضر والمستقبل ليحافظ على مستواه.. أتمنى لكم التوفيق في النهائي، بحول الله"