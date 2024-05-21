عقوبات بالجملة من رابطة كرة القدم المحترفة

عاقبت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة، مسير اتحاد واد سوف، عطوسي بلخير بالإيقاف ستة أشهر يحرم خلالها من ممارسة أي وظيفة أو نشاط متعلق بكرة القدم والإدارة وتمثيل الفريق مع المنع من دخول الملعب أو غرف تغير الملابس مع تغريمه 20 مليون سنتيم بسبب ما اعتبرته انتهاك لواجب التحفظ في تصريحاته الأخيرة.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت في ديسمبر من العام الماضي رئيس الفريق يوسف صخري بالإيقاف لـ 6 أشهر بسبب تهديد الحكام قبل أن يتم رفع العقوبة شهر مارس الماضي إلى 4 سنوات كاملة مع اقتراح إقصائه مدى الحياة بسبب تهديده لطاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق أمام نجم بن عكنون برسم الجولة 19 من بطولة المحترف الأول والتي شهدت أحداث شغب أفضت أيضا لمعاقبة الفريق وحرمانه من حقوق البث التلفزي لذات المباراة. وضمت قرارات لجنة الانضباط الصادرة اليوم عقوبات مختلفة بحق أندية جمعية الشلف ومولودية البيض ومولودية وهران وشباب بلوزداد بسبب استعمال الألعاب النارية مع تغريم شباب قسنطينة ومولودية الجزائر 200 مليون سنتيم لتفادي اللعب دون جمهور بسبب وصوله إلى الإنذار الرابع.

كما تقرر معاقبة فرق مولودية البيض وشبيبة القبائل وتغريمها ماديا بسبب غياب مدرب رئيسي مع اللاعبين بركان من شبيبة القبائل وديب من شباب قسنطينة وبوناصر من اتحاد العاصمة وسويبع من شبيبة الساورة ومدرب اتحاد خنشلة شردود 10 ملايين سنتيم بسبب الاحتجاج على قرارات الحكام مقابل إيقاف لاعب مولودية البيض كوار مباراتين بعد طرده أمام شبيبة القبائل بسبب سلوكه العنيف.