ثلاث نقاط ثمينة لـ"الحمراوة"

حقق نادي مولودية وهران ثلاث نقاط غالية، مساء اليوم الثلاثاء، عندما استضاف اتحاد الجزائر في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

وجاء فوز أشبال المدرب يوسف بوزيدي بهدف وحيد سجله دهار برأسية في الدقيقة 39.

وبعد هذا الانتصار يفض "الحمراوة" الشراكة مع نجم بن عكنون على المركز قبل الأخير، رافعين رصيدهم إلى النقطة 29 في المرتبة الـ14، علما أن العاصميين (26 نقطة) يملكون بدورهم مقابلة متأخرة أمام اتحاد الجزائر.

وسيكون الفريقين على موعد مع مقابلة حاسمة، هذا الأحد، برسم الجولة الـ27، حيث سيخطو أبناء الباهية خطوة كبيرة نحو تحقيق البقاء في حال تجاوز نجم بن عكنون بملعب الشهيد أحمد زبانة.

في المقابل، يتواصل تراجع أبناء "سوسطارة" الذين يتجهون لتضييع كل أهدافهم هذا الموسم، حيث سجل الفريق ثاني انهزام على التوالي ويبقى في المركز الخامس برصيد 39 نقطة مع مقابلتين متأخرتين.