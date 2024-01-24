صفقة أسلحة ضخمة بين واشنطن والصهاينة

قالت القناة 12 العبرية إن الاحتلال الصهيوني قام بتوقيع صفقة أسلحة ضخمة مع الولايات المتحدة تزامناً مع العدوان على قطاع غزة.

وأضافت القناة العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستقدم للاحتلال عدد كبير من الطائرات وكميات من الأسلحة.

وبحسب القناة الصهيونية، فإن حجم الصفقة غير اعتيادي، وقد جرى توقيع تفاصيلها خلال الساعات الماضية في واشنطن، وتشمل الصفقة دعم الاحتلال بـ 25 طائرة إف 35، و25 طائرة إف 15 إيه، وكذلك 12 طائرة أباتشي على الأقل، إضافة لآلاف الذخائر التي ستصل خلال الأيام القادمة.

وذكرت القناة 12 أن الكيان الصهيوني تعتبر الدولة الأولى التي ستحصل على طائرات إف 15 مطورة، وستصل الطائرات الاحتلال في أسرع وقت ممكن بسبب العدوان.

وقالت إن الاحتلال طلب من الولايات المتحدة إعطاءه الأولوية في الحصول على الطائرات الحربية نظراً لإمكانية توسع الحرب لتشمل عدة جبهات.

من ناحيته قال رئيس أركان جيش الاحتلال "هرتسي هليفي" خلال اجتماع مع قادة الاحتياط في خانيونس بأن القتال الحرب الحالية يجري بمستوى غير اعتيادي، حيث هنالك الكثير من المقاومين، الأنفاق، الكمائن والقناصة.