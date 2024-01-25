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العالم

تعليق الاتحاد الأوروبي على قرار محكمة العدل الدولية

26 جانفي 2024 ()
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قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه يتوقع تنفيذا كاملا وفوريا وفعالا لقرارات محكمة العدل الدولية، بشأن اتخاذ الاحتلال الصهيوني إجراءات فورية في قطاع غزة تحمي الفلسطينيين.

وأشار الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إلى أن تقديم الاحتلال الصهيوني لحجج تشكك بموضوعية القرار، لا يؤثر على ضرورة تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها المحكمة الدولية.

كما أكد الاتحاد الأوروبي، من جديد، دعمه المستمر لمحكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، الاحتلال الصهيوني، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بطلب من جنوب إفريقيا، اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الكيان المحتل.

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