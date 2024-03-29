بعثة اتحاد الجزائر تحل بنيجيريا

حل فريق اتحاد الجزائر حامل كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) صباح اليوم الجمعة بمدينة أويو (نيجيريا) تحسبا لمباراته أمام رايفرز يونايتد المقررة يوم الأحد 31 مارس بملعب -غودسويل آكبابيو في ذهاب الدور ربع النهائي للمنافسة القارية (سا 14:00بتوقيت الجزائر).

وكان الوفد العاصمي برئاسة كمال حسينة رئيس مجلس الإدارة قد تنقل إلى نيجيريا في رحلة خاصة.

وسيخوض رفاق اللاعب سليم بوخنشوش عشية اليوم الجمعة حصتهم التدريبية الأولى, بينما تجري حصة يوم غد السبت على أرضية الملعب الرئيسي في توقيت اللقاء (00ر14).

و سيكون الاتحاد محروما خلال هذا اللقاء من خدمات القائد والمدافع زين الدين بلعيد المعاقب ولاعب الوسط الدفاعي أسامة شيتة المتواجد في فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية.

ويتواجد نادي حي سوسطارة في سلسلة إيجابية بخمس انتصارات متتالية في كل المنافسات، حيث تأهل للدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر مودرن فيوتشر المصري.

من جهته، احتل نادي رايفرز يونايتد الصف الثاني لمجموعته خلف نادي دريمس الغاني بنفس الرصيد من النقاط (11)، لكن بفارق سلبي للأهداف .

وستلعب مواجهة الإياب يوم الأحد 7 أفريل ابتداء من (22:00) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.