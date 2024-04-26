مشادة كلامية حادة بين صلاح وكلوب (فيديو)

شهدت مواجهة ليفربول ووست هام يونايتد والتي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، شجارًا لفظيًا حادًا بين صلاح وكلوب في موقف يعكس حالة التوتر الكبير التي تسود في كواليس النادي الإنجليزي.

واستبعد كلوب لاعبه محمد صلاح من تشكيلة ليفربول الأساسية في مواجهة وست هام، بعد انتقادات لاذعة واجهها النجم المصري بسبب تراجع مستواه بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وابتعاده عن تسجيل الأهداف.

قرار كلوب لم يعجب صلاح، لكن اللاعب ظل على مقاعد البدلاء قبل أن ينفجر في وجه المدرب الألماني مع دخوله بديًلا عند الدقيقة 79 من عمر المواجهة.

تأتي أزمة صلاح وكلوب لتعكس حالة الصراع الكبير الذي تشهده كواليس ليفربول في الآونة الأخيرة، والتي تسببت في فقدان الفريق الأحمر فرص المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.