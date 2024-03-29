عملية نوعية للمقاومة (فيديو)

رغم مرور 175 يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية توجيه الضربات الموجعة لجيش الاحتلال.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، مقتل جندي صهيوني وإصابة 16 آخرين، حالة 6 منهم وصفت بالخطيرة خلال المعارك جنوب قطاع غزة.

وحسب ذات المصدر فإن الحدث وقع عند العاشرة صباحًا، عندما أطلق مسلحون قذيفة تجاه مبنى تتحصن به قوة من وحدة "إيغوز".

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد للعملية النوعية وقالت أنها لاستهداف جنود الاحتلال بقذيفة "TBG" في محيط مستشفى ناصر غرب خانيونس.

حتى اليوم، اعترف الجيش الصهيوني بشكل رسمي بمقتل 598 ضابطًا وجنديًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 254 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.