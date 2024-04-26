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العالم

توظيف الذكاء الاصطناعي موضوع مؤتمر البربمان العربي

27 افريل 2024 ()

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انعقدت السبت أشغال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفد عن مجلس الأمة ضمن وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وحسب بيان للمجلس، "ينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، وقد صادق خلاله المشاركون على وثيقة تتضمن مقاربة البرلمان العربي حول آليات تحقيق حوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، بهدف الاستفادة القصوى من ميزاته دون الوقوع في مخاطره، كما تستعرض جهود الدول العربية نحو الاستفادة من مزايا ومنافع الذكاء، وتحث على ضرورة إقرار بنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط استخداماته وترشيد الوعي المجتمعي العربي بشأن تحدياته".

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