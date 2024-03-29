آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

محرز يحقق رقما مميزا مع أهلي جدة

29 مارس 2024 ()
+ -

حقق الدولي الجزائري رياض محرز، نجم أهلي جدة السعودي، رقمًا مميزًا مع "الراقي" خلال الموسم الحالي، بعدما صنع هدفًا ضد الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق فراس البريكان، بعد عرضية مميزة من رياض محرز بالدقيقة (8) من الشوط الأول.

ووصل محرز للمساهمة التهديفية رقم (20) مع الأهلي خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، بتسجيل 10 أهداف، وصناعة 10 آخرين في 26 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 47 نقطة، بالفوز في 15، والتعادل في 5 والخسارة في مثلهم.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    وزارة الداخلية تفند

    12325 قراءة
  • 3

    قسنطينة: مقتل محامي على يد جاره قبل آذان المغرب

    5602 قراءة
  • 4

    الجزائر تمتلك 6 آلاف قطعة بحرية معظمها لا تملك القدرة على الصيد ...

    5549 قراءة
  • 5

    إجراءات ردعية في حق المضاربين في أسعار الموز

    4957 قراءة