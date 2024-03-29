محرز يحقق رقما مميزا مع أهلي جدة

حقق الدولي الجزائري رياض محرز، نجم أهلي جدة السعودي، رقمًا مميزًا مع "الراقي" خلال الموسم الحالي، بعدما صنع هدفًا ضد الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق فراس البريكان، بعد عرضية مميزة من رياض محرز بالدقيقة (8) من الشوط الأول.

ووصل محرز للمساهمة التهديفية رقم (20) مع الأهلي خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات، بتسجيل 10 أهداف، وصناعة 10 آخرين في 26 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 47 نقطة، بالفوز في 15، والتعادل في 5 والخسارة في مثلهم.