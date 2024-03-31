مستجدات حول مستقبل أنيس حاج موسى

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، مستجدات عن مستقبل الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى.

وحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، سانتي أونا، فإن صاحب الـ22 عاما سينتقل إلى أحد عمالقة الدوري الهولندي، نادي فينورد روتردام أو غريمه أجاكس أمستردام.

وكتب الصحفي الموثوق على حسابه في "اكس": "أنيس حاج موسى سيختار وجهته المستقبلية في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "ناديان في المقدمة هما فينوريد روتردام وأجاكس أمستردام".

ولفت حاج موسى الأنظار منذ التحاقه بنادي فيتيس أرنهايم الهولندي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ما جعله محل أطماع عدة أندية.

كما لفت هذا التألق مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث تواجد ضمن قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وشارك بديلا خلال مواجهتي بوليفيا وجنوب إفريقيا.