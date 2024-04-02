الجوية الجزائرية: مبيعات قياسية للتذاكر خلال رمضان والعيد

حققت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مبيعات قياسية لتذاكر الرحلات من مختلف الوجهات الدولية نحو الجزائر المبرمجة خلال فترة رمضان والعيد، حيث قارب عددها 48 ألف تذكرة، حسبما أفاد به بيان للشركة الوطنية.

وأوضح البيان أن عملية بيع التذاكر التي جرت خلال الفترة الممتدة بين 29 جانفي و24 مارس، والخاصة بالرحلات الدولية نحو الجزائر، المبرمجة بين تاريخ 10 مارس و13 أفريل الجاري، سجلت مستويات "استثنائية"، حيث بلغ عدد المبيعات 47791 تذكرة.

وبذلك تسجل الشركة زيادة "غير مسبوقة" على أساس سنوي بحوالي 17 ألف تذكرة، حيث بلغت مبيعاتها 31143 تذكرة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب نفس المصدر.

واحتلت المدن الفرنسية والتي تعتبر أهم مناطق تمركز الجالية الجزائرية بالخارج، المرتبة الأولى في عمليات الحجز، يضيف البيان. وتأتي هذه الزيادة في المبيعات بفضل التخفيضات الهامة في أسعار تذاكر الجوية الجزائرية، والتي وصلت نسبتها 50 بالمائة، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد على ضرورة تيسير قدوم أبناء الجالية الوطنية بالخارج إلى الجزائر خلال شهر رمضان.