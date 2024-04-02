الشروع في تسويق مخزون البطاطا

أمر وزير الفلاحة، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، بالشروع في إخراج كميات من مخزون البطاطا، وذلك لضبط أسعار هذه المادة التي تعرف ارتفاعا في الفترة الأخيرة.

ووفق بيان وزارة الفلاحة "تطرق شرفة إلى عدة مسائل خلال زيارته إلى ولاية عين الدفى مثل برنامج ضبط منتج البطاطا.

وأضاف ذات المصدر أن الوزير أسدى تعليمات لإخراج كميات معتبرة من المخزون من أجل تعزيز تموين السوق واستقرار الأسعار في فترة الفراغ الحالية.

من جهة أخرى، تفقد الوزير أيضا مدى استقرار شعبة الدواجن، حيث أكد أن الانخفاض الذي تشهده اللحوم البيضاء والبيض سيستمر، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية مؤخرا بهدف إعادة بعث هذه الشعبة نظرا للمكانة التي تحتلها في الاقتصاد الوطني.