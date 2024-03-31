لاعبان جزائريان مرشحان لهذه الجائزة بفرنسا

ضمت قائمة المرشحين لجائزة "مارك فيفيان فوي 2023"، والتي تمنحها كل سنة "فرانس24 وإذاعة فرنسا الدولية" لأفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي، لاعبين جزائريين هما نبيل بن طالب لاعب نادي ليل وأمين غويري نجم نادي رين.

وجاءت القائمة كاملة على نحو التالي:

بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم (الغابون / نادي مرسيليا)

نبيل بن طالب، لاعب خط وسط (الجزائر / نادي ليل)

لامين كامارا، لاعب خط وسط (السنغال / نادي ميس)

عمر دياكيتا، مهاجم (ساحل العاج / نادي رانس)

أمين غويري، مهاجم (الجزائر / نادي رين)

أشرف حكيمي، مدافع (المغرب / نادي باريس سان جرمان)

تشانسيل مبيمبا، مدافع (الكونغو الديمقراطية / نادي مرسيليا)

تيريم موفي، مهاجم (نيجيريا / نادي نيس)

يوسف ندايشيمي، لاعب خط وسط (بوروندي/نيس)

موسيس سيمون، مهاجم (نيجيريا/نانت)

ويلفريد سينغو، مهاجم (ساحل العاج/موناكو).