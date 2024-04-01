ترتيب المنتخب الوطني في التصنيف الجديد للفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس نتائج التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر أفريل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي.

وحافظ حامل لقب كأس العالم 2022 المنتخب الأرجنتيني على صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الفيفا، برصيد 1858 نقطة، كذلك حافظ المنتخب الفرنسي على مركزه الثاني وهو الذي حل وصيفا في قطر 2022، بينما تقدم المنتخب البلجيكي الى المركز الثالث ونظيره البرتغالي إلى المركز السادس.

وحافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على استقراره في ترتيب الفيفا الأخير حيث يتواجد المنتخب الوطني في المركز الـ 43 عالمياً.

كما حافظ الخضر، أيضا على مركزهم على الصعيد الإفريقي، بتواجدهم في المركز السابع، بعد كل من منتخبات المغرب، السنغال، نيجيريا، مصر، كوت ديفوار وتونس.