حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار يدعو لمحاسبة الكيان الصهيوني

صادق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة على قرار يدعو إلى محاسبة الكيان الصهيوني على "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" محتملة في قطاع غزة.

كما طالب المجلس الأممي بوقف أي مبيعات أسلحة لجيش الاحتلال على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين. وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول.

وهذه أول مرة يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.