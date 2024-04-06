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العالم

هكذا أحيا قطاع غزة ليلة القدر

6 افريل 2024 ()
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أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان "ليلة القدر" فوق الركام والأنقاض وتحت القصف الصهيوني المتواصل وحرب الإبادة التي عدّت 183 يومًا حتى اللحظة.

ونقلت وكالة "قدس" الإخبارية، أن الفلسطينيون أحيا ليلة القدر في مراكز النزوح بعد تدمير الاحتلال لمساجدهم خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة.

وشهد إحدى مراكز الإيواء في مدينة رفح صلاة جماعية لقيام الليل وإحياء ليلة القدر.

وأقام الفلسطينيون صلاة التراويح على أنقاض مسجد الفاروق الذي دمرته قوات الاحتلال في غارة جوية على مدينة رفح.

وشهدت مراكز الإيواء في مدينة شمال غزة، فعاليات رمضانية للأطفال.

ورغم الحرب، شهدت مدينة غزة في شمال القطاع حلقات سرد وحفظ للقرآن الكريم، وتخرّج أفواج جديدة من حفظة القرآن الكريم في غزة.

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