الملاعب تواصل حصد الأرواح والبرمجة في قفص الاتهام

تفاعل أنصار فريق نجم وداد متيجة بوفاريك، ومهتمون بالشأن الكروي المحلي، مع خبر وفاة اللاعب أمريش أنور بسكتة قلبية فوق البساط الأخضر، خلال مباراة ضد جمعية الأربعاء، أمس الجمعة، ودعا بعضهم إلى ضرورة إعادة النظر في برمجة لقاءات وسط أجواء مناخية حارة فضلا عن تزامن ذلك مع الصيام.

ردود الفعل جاءت معبرة عن مدى تأثر أنصار ومهتمين بالشأن الرياضي بخبر الوفاة الصادم، علق بعضهم عبر صفحات افتراضية بأن حقيقة الأجل والوفاة لا مفر منها، لكن يوجد عوامل يتوجب من اليوم معالجتها وإعادة النظر فيها، مثل برمجة مباريات في رمضان وأوقات حارة، متسائلين عن السبب من وراء عدم برمجة مثل هذه اللقاءات في السهرة، وبعد إفطار الصائمين، خاصة وأن الحادث يسجل الثاني وقوعه في ظروف مشابهة بل وتكاد تتطابق.

وقال في هذا الصدد ممثل عن الأنصار محمد بزيو لـ"الخبر"، أنهم يتأسفون للحادث الحزين، ولكن هذا لا يمنع من أن يتم مراجعة توقيت إجراء مثل المباريات، في ظروف أفضل ومواتية ولا تكلف شيئا، كأن يكون ذلك في أوقات المساء، مثل ما كانت عليه مباريات الفريق الوطني تجرى في السهرات، مضيفا بأن حياة وأرواح اللاعبين والجميع، هي فوق كل اعتبار، وحماية اللاعب أولوية يتوجب حساب كل الظروف المساعدة والتدقيق فيها، لتفادي أي عوارض وحوادث غير مستبعدة، خصوصا وأن العلم تطور والتكنولوجيا أصبحت على بعد أصبعين فقط، بكبسة زر أو حتى بلمسة الكترونية، يمكن أن يتعرف المواطن البسيط، على أحوال الطقس والظروف المحيطة، وهو أمر ميسر وفي المتناول، ويساعد على ضبط برمجة المباريات في ظروف مريحة ومساعدة للاعبين والطواقم وحتى الأنصار، ولتفادى تحميل طرف أو آخر مسؤولية العواقب المحزنة.

وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، قد بعث برسالة إلى عائلة اللاعب اللاعب أنور أومريش، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وجاء في نص الرسالة: على إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باسمه وباسم أعضاء المكتب الفدرالي وأسرة كرة القدم الجزائرية، بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وداد متيجة بوفاريك، داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وتعد هذه الحادثة الثانية بالملاعب الجزائرية منذ بداية شهر رمضان، حيث توفي اللاعب وسيم جزار (17 سنة)، شهر مارس الماضي، بعد تعرضه لإصابة خطيرة برأسه خلال مباراة فريقه "نجم وادي ماء" مع فريق "أمل مراونة".