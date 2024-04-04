نجم بن عكنون يطيح بـ"السيسكاوة"

حقق نجم بن عكنون، اليوم السبت، فوزا ثمينا للغاية في سباق الهروب من منطقة الخطر، وذلك على حساب اتحاد خنشلة بنتيجة (3-2) على ملعب 20 أوت في العاصمة، في إطار الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى.

وافتتح طوال باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ12، قبل أن يعدل الغاني توسين في الدقيقة 35، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

ولم ينتظر العاصميون كثيرا لتسجيل هدف التقدم وذلك مباشرة بعد انطلاق المرحلة الثانية عن طريق على حاجي (د 46)، ثم عمق دغماني النتيجة في الدقيقة 87، وسجل ذبيح الثاني للضيوف في الدقيقة 90+2 غير أنه لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة.

ورفع النجم رصيده إلى النقطة الـ23 في المركز الـ14 وبفارق 4 نقاط عن أولى مراكز الهبوط التي يحتلها مولودية وهران برصيد 19 نقطة، غير أن الأخير يملك مقابلة مؤجلة ضد اتحاد الجزائر المنشغل بالمنافسة القارية، في المقابل يتواجد "السيسكاوة" في المركز العاشر برصيد 28 نقطة مع مقابلة متأخرة.