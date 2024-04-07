الجيش الصهيوني ينسحب من جنوب غزة

أفادت إذاعة الجيش الصهيوني اليوم الأحد بأن كامل الفرقة 98 غادرت خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء عملياتها هناك، عقب 4 أشهر من القتال.

و أشارت وسائل إعلام عبرية إلى، إن "للمرة الأولى منذ بداية المناورة البرية جميع القوات التي تناور انسحبت هذه الليلة من قطاع غزة".

وأضافت، "الفرقة 98 مع ألويتها الثلاثة انسحبت الليلة الماضية من خان يونس بعد قتال لأربعة أشهر".

وتابعت وسائل الإعلام، "لواء ناحال هو الوحيد الذي بقي فعلياً في غزة وهو يتولى "تأمين ممر نتساريم" لمنع سكان غزة من العودة شمالاً".

كما أكد المتحدث العسكري الصهيوني اليوم الأحد، إن "الجيش سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة".