6 شهداء جراء قصف صهيوني لمنازل في غزة وخان يونس

استشهد 6 مواطنين فلسطينيين، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنازل في مدينتي غزة وخان يونس، حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، بأن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب 10 آخرين، بينهم 3 أطفال وسيدتان في قصف طائرات الاحتلال استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضافت أن مواطنين استشهدا وأصيب 7 آخرون في قصف طائرات ومدفعية الاحتلال عدة منازل في منطقة الزنة وبني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع، كما استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط قطاع.

في السياق ذاته، أصيب 6 مواطنين في قصف مدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في حي الزيتون وتل الهوا في مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق دبابات الاحتلال المتمركزة في المنطقة الغربية النار على منازل المواطنين. كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف صوب منازل المواطنين واستهدفت أبراج الشيخ زايد في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 33 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9مليون.