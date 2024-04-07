موجة حر: مستشفى وهران استقبل 70 حالة صعوبة تنفس

إستقبلت مصلحة إستعجالات للأمراض الصدرية للمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" بوهران خلال 24 ساعة الأخيرة أكثر من 70 حالة تتعلق بصعوبات في التنفس و الحساسية بسبب إرتفاع الحرارة و الرطوبة و الغبار الذي يميز منذ أمس الولاية، حسبما علم يوم الأحد من هذه المؤسسة الإستشفائية.

و وفقا لخلية الإعلام و الاتصال فتتعلق هذه الحالات خاصة بصعوبات في التنفس والحساسية التي تسببها الحالة الجوية التي تميز وهران حيث تعرف الولاية درجات حرارة عالية تفوق 38 درجة مئوية مع تطاير الغبار.

و قد كانت فئة المسنين البالغين ال 50 سنة فما فوق أكثر فئة التي استقبلتها مصلحة استعجالات الأمراض الصدرية للمركز الإستشفائي الجامعي بوهران بنسبة تزيد عن 70 بالمائة تليها فئة الأطفال الذين كانوا أيضا عرضة لأزمات الربو و الحساسية التنفسية.

و يؤدي ارتفاع الحرارة و الرطوبة و الغبار -وفقا لذات المصدر- إلى أزمات ربو حادة والحساسية الصدرية للمصابين بالأمراض التنفسية حيث تتمثل أهم أعراضها في ضيق التنفس والسعال المستمر.

و ينصح المختصون المصابين بالأمراض التنفسية خاصة بعدم الخروج في مثل هذا الجو إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة على غرار وضع قناع الوجه الواقي مع عدم التردد في استعمال بخاخات الحساسية كونها غير مفطرة وتسهل التنفس والتوجه للاستعجالات في حالة عدم تحسن الوضعية.