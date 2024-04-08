حوادث المرور: حصيلة مرعبة خلال رمضان

كشف رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، اليوم الإثنين، عن وفاة 206 أشخاص وإصابة 742 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع 508 حوادث مرورية تمّ تسجيلها في شهر رمضان الفضيل.

في تصريحات لبرنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الثانية، تصدّرت الجزائر العاصمة المشهد بـ 25 حادثاً مرورياً، تليها ولاية المسيلة (23 حادثاً)، بينما حلّت ولاية تيبازة في الصف الثالث (19 حادثاً).

وأضاف ضيف الثانية أنّ نسبة ضحايا إرهاب الطرقات ارتفعت مقارنة بالسنة الفارطة سواء من حيث عدد القتلى بنسبة 11 بالمائة وعدد الجرحى بـ 18 بالمائة.

وأوضح المتحدث أن أسباب تفاقم حوادث المرور يعود إلى استعمال السرعة المفرطة دقائق قبل موعد الإفطار، خاصةً على مستوى الطرق السيارة بنسبة 28 بالمائة من اجمالي حوادث المرور، وأدرج عوامل الإرهاق ونقص التركيز بسبب عدم أخذ السائقين قسطاً من الراحة، والقيادة في أوقات متأخرة، إلى جانب التجاوزات الخطيرة في الطرقات.