سيدي بلعباس: عودة قوية لظاهرة سرقة الكوابل النحاسية

تمكن أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتلاغ أمن ولاية سيدي بلعباس وخلال إحدى الدوريات الليلية من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر وهو في حالة تلبس بصدد جر كوابل نحاسية بطول 7 أمتار، قبل أن تكشف التحقيقات استيلاء المعني عليها من المؤسسة الوطنية لمقاطعة الكهرباء بتلاغ، وعمله على إخفائها في احد الأماكن السرية البعيدة عن التجمعات السكانية بالمدينة المذكورة تحسبا لبيعها على شاكلة نفايات نحاسية.

وقد بلغ الوزن الإجمالي للكوابل المسروقة التي تم العثور عليها 50 كلغ، قبل تقديم المشتبه فيه أمام النيابة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس عن قضية سرقة كوابل نحاسية وإخفاء أشياء مسروقة.

وتعد عملية تلاغ ثاني حالة سرقة للمواد النحاسية تعالجها مصالح الشرطة لأمن ولاية سيدي بلعباس في ظرف أسبوع وذلك بعد أن سبق لأفراد الأمن الحضري الثامن وان ضبطوا شاب في العقد الثالث من العمر وهو بصدد تقطيع أنابيب نحاسية خاصة بأحد المساكن تحسبا لسرقتها غير آبه بالأخطار الناجمة من وراء فعلته في غياب أصحاب المنزل المستهدف.