مشاهد مثيرة .. كمين نوعي لكتائب القسام (فيديو)

كشفت كتائب القاسم، اليوم الثلاثاء، مشاهد لكمين مركّب ضد قوة صهيونية شرق خان يونس.

ووفق شريط الفيديو الذين شرته قناة "الجزيرة"، وقع الكمين يوم 27 رمضان في منطقة الزنة شرق خان يونس وأطلقت عليه القسام اسم "كمين الأبرار"، حيث استهدف مقاتلو القسام جنودا وآليات صهيونية من النقطة صفر.

وحسب مصدر قيادي في كتائب القسام فقد تم الإعداد والتجهيز لهذا الكمين طوال 50 يوما في منطقة الزنة بعد معلومات استخبارية ورصد مكثف، حيث تم تحديد مسار عودة جنود وآليات العدو وتم إعداد الكمين.

وأضاف ذات المتحدث لقناة "الجزيرة" أن ما يظهر في المشاهد المصورة جانب من العملية، وما حدث ولم يتم توثيقه أكبر بكثير.