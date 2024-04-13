بايرن يؤجل تتويج ليفركوزن

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه كولن 2-0 ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم السبت، ليؤجل تتويج باير ليفركوزن.

وكان ليفركوزن يحتاج لخسارة كل من بايرن الثاني وشتوتغارت الثالث الذي يلعب مع فرانكفورت في وقت لاحق، لحسم اللقب قبل مباراته امام فيردر بريمن الأحد، لكنّ فوز النادي البافاري بهدفي البرتغالي رافايل غيريرو (65) وتوماس مولر (90+3) أرجأ باكورة ألقاب "فيركسليف" في البوندسليغا حتى الأحد.

وبات في رصيد بايرن 63 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليفركوزن الذي سيحسم اللقب الأحد قبل 5 مراحل من نهاية الموسم في حال فوزه على بريمن، فيما لا تزال معركة الوصافة قائمة، إذ يستطيع شتوتغارت بحال فوزه على فرانكفورت لاحقا التساوي مع بايرن بنفس الرصيد.