Le Premier Ministre Palestinien en visite à Alger

Le Premier ministre palestinien et ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Mohamed Mustafa, est arrivé ce samedi en Algérie dans le cadre d’une visite de deux jours.

Mohamed Mustapha a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier Ministre Nadir Larbaoui, qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du ministre des Moudjahidines et des ayants-droits, Laïd Rebigua.

En mars dernier, le président palestinien Mahmoud Abbas a nommé l'économiste Mohammed Mustafa pour former le nouveau gouvernement palestinien après la démission du Premier ministre Mohammad Shtayyeh de son poste.