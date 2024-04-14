ماذا تمتلك إيران في أسطولها الخاص بالمسيرات؟

بعد الهجوم الذي شنته الليلة الماضية على الاحتلال الصهيوني ردا على استهداف قنصليتها في دمشق، كشفت تقارير صحفية عن أسطول إيران الخاص من المسيرات.

ووفقا لهذه التقارير، فإن إيران اعتمدت في هذا الهجوم على مسيرتيها "مهاجر 10"، وهي مسيرة استطلاعية مجهّزة بمعدات مراقبة وكاميرا وتحمل ذخائر وقنابل تبقى في الجو لمدة أربع وعشرين ساعة، كما استخدمت "شاهد 136" التي ذاع صيتها بعد أن استخدمتها روسيا في هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية.

وتمتلك إيران، أسطولا من المسيرات للاستطلاع والهجوم تتنوع قدراتها في مدى وساعات التحليق، وأوزان المتفجرات والذخائر التي تحملها.

وبعد هجوم الليلة الماضية، أكدت طهران أنها سترد بصورة أقوى في حال كان هناك رد صهيوني، خاصة وأنها تمتلك مسيرات ذات قدرات تدميرية وفنية تفوق تلك التي استهدفت بها الاحتلال.

تعد طائرة "شاهد 129" بدون طيار، من أبرز المسيرات التي تمتلكها الدولة الإيرانية، وتستخدم لأغراض الاستطلاع والهجوم، ويبلغ طولها 8 أمتار.

وتمتلك الطائرة المسيرة، قدرة على التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة، وكذلك قطع مسافة 1700 كم وحمل صواريخ من نوع "سديد 345".

وتمتلك مسيرة "شاهد 136" الانتحارية، سرعة تصل إلى 185 كم في الساعة بمدى يصل إلى 2000 كلم.

وتستطيع الطائرة المسيرة التحليق لمدة 10 ساعات متواصلة، وكذلك قادرة على حمل 50 كلغم من المتفجرات.

أما طائرة "شاهد 149"، فتستطيع التحليق لمدة 35 ساعة متواصلة بسرعة تصل إلى 350 كم في الساعة ويمكنها حمل 500 كغم من المتفجرات.

وتعد طائرة "مهاجر 10"، من الطائرات النوعية، التي يمكنها التحليق على ارتفاع 7 كيلومترات بمدى يصل إلى 2000 كم.

وتستطيع طائرة "مهاجر 10" المسيرة كذلك حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات ويمكنها التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة بسرعة تصل إلى 210 كيلومترات ومزودة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

أما مسيرة "كامان 22"، فتشبه المسيرة الأمريكية MQ-9 Reaper ويمكنها حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات وتحلق لمدة 24 ساعة بمدى يصل إلى 3000 كيلومتر.

أما طائرة "كرار"، فصنعت إيران منها حتى الآن أربعة أجيال، وهي أول طائرة إيرانية دون طيار مزودة بمحرك نفاث وذكاء اصطناعي، قادرة على التحليق في ارتفاع 25 إلى 40 ألف قدم حسب وزن القنابل، وتبلغ سرعتها نحو 900 كيلومتر في الساعة، و يمكنها حمل 500 كيلوغرام من أنواع الصواريخ.

وبالمقابل، يمكن لطائرة "فطرس" التحليق 30 ساعة متواصلة على ارتفاع 25 ألف قدم وعلى بعد ألفي كيلومتر من غرفة التحكم، وبسرعة تبلغ 250 كيلومتر في الساعة، ويمكنها حمل قنبلتين مع 4 صواريخ مضادة للدبابات.

وتعد طائرة "مهاجر 6"، أحدث عضو في أسرة مهاجر للطائرات المسيرة، و تندرج في فئة الطائرات من دون طيار التكتيكية القتالية، وهي قادرة على حمل 40 كيلوغراما من القنابل الذكية، وتبلغ سرعتها نحو 200 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التحليق 12 ساعة متواصلة على ارتفاع 18 ألف قدم، وتقوم بعمليات مختلفة ضد أهداف ثابتة ومتحركة.