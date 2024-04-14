هذه الدول التي ساعدت الصهاينة في صد الهجوم الإيراني

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع بأن القوات الفرنسية في الشرق الأوسط ساعدت في تعقب وكشف الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية التي هاجمت الكيان الصهيوني.

وقالت الشبكة نقلا عن مصدر عسكري فرنسي إن "القوات الفرنسية بالتعاون مع الدول المضيفة ساعدت في تعقب وكشف الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تم إطلاقها من إيران باتجاه الكيان".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الفرنسية في المنطقة في حالة تأهب قصوى منذ بدء التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي".

فيما أعلن مسؤولون عسكريون في الكيان اليوم أن أمريكا وبريطانيا، ساعدت أيضا في اعتراض وابل هائل من الطائرات بدون طيار، التي أطلقتها إيران على الكيان الصهيوني خلال الليل.

وقد قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق أن القوات الأمريكية ساعدت تقريبا في إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها إيران في هجومها ليلة أمس السبت.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليلة الأحد مهاجمة الكيان المحتل ردا على هجوم الصهاينةعلى القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا.