مسؤول صهيوني يعترف بالفشل

اعترف وزير الثقافة والرياضة لدى الاحتلال الصهيوني "ميكي زوهار"، أن الاحتلال فشل أمام حركة حماس في أحداث السابع من أكتوبر، وكذلك فشل ضد حزب الله وسيفشل أمام إيران.

ونقلا عن شبكة قدس الفلسطينية، قال الوزير الصهيوني، للصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن الرد الضعيف على الهجوم الإيراني غير المسبوق هو استمرار للمفهوم الذي عفا عليه الزمن، منطق العقلانية والتعقل في مواجهة إيران، على حدّ قوله.

وأضاف: "لقد فشل "الكيان الصهيوني" ضد حماس وحصلنا على 7 أكتوبر، وفشل ضد حزب الله الذي يهاجمنا باستمرار واستطاع إجلاء مستوطني الشمال، وستفشل ضد إيران التي لم تتردد في مهاجمة الكيان مباشرة" ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.

وقال مسؤولون إيرانيون أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمر هو نفسه بضرب الاحتلال الصهيوني من داخل إيران لـ"تأكيد التحول من الصبر إلى الردع الاستراتيجي".

من جانبها، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الهجوم الإيراني على الاحتلال الليلة الماضية يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المواجهة بين الجانبين، والأول الذي توجهه إيران انطلاقا من أراضيها.