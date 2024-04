Saihi : Toutes les wilayas ont bénéficié de projets de santé

Le Ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a souligné que le secteur de la santé a connu un grand développement au cours des dernières années, affirmant que 630 projets de santé ont été réalisés à travers les wilayas du pays, et que 58 wilayas ont bénéficié de projets et de structures de santé.

Dans son intervention à la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la prévention, le ministre de la Santé a révélé que 630 projets de santé ont été réalisés à travers toutes les wilayas du pays, du nord au sud, alors que d'autres pôles de santé sont en cours de réalisation dans toutes les wilayas du pays.

Le ministre a précisé qu'un travail important a été accompli dans le secteur de la santé, tout en assurant une prise en charge optimale des patients.

Saihi a assuré que le personnel du secteur de la santé, y compris les médecins, les infirmiers et les gestionnaires, travaillent jour et nuit, tout au long de l'année.

Le Ministre n’a pas manqué de souligner l’importance de la prévention dans le système de santé qui est, selon lui, base du système de santé.

Le ministre a aussi noté qu'une baisse de 50 % de la consommation de sucre a été enregistrée pendant le mois de Ramadan, ce qui est un signe prometteur en matière de prévention.

Le Ministre a enfin confirmé lors de sa visite au nouvel hôpital de Boumerdès que tous les travaux seront achevés d'ici le 5 juillet prochain.