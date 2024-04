Accidents de la circulation: Bilan lourd en 2023

Les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré, au niveau de leurs zones de compétence, 2963 décès et 13394 blessés suite à 8054 accidents de la circulation au cours de l'année 2023, selon le bilan annuel des activités des services de la Gendarmerie nationale, rendu public ce lundi.

Lors d'une conférence de presse animée au siège de la Gendarmerie nationale à Chéraga à Alger, le chef du département de sécurité routière, le colonel Jamal Dendani, a expliqué que le bilan a enregistré une augmentation de 9% du nombre de décès et de 29% du nombre de blessés et d'accidents de la circulation par rapport à l'année 2022, avec un pic atteint pendant le mois de Ramadan et la saison estivale.

Alger a enregistré le plus grand nombre d'accidents de la circulation avec 445 accidents, suivie par la wilaya d'Aïn Defla (342), de M'Sila (331) et de Bouira (311).

La wilaya de Sétif a enregistré le plus grand nombre de décès avec 123 morts, suivie par Tamanrasset (118) et Bouira (106).

Ce rapport a concerné 3518 véhicules de transport de marchandises et de passagers, dont les chauffeurs ont causé 1687 accidents, soit 21% du total des accidents et causant 604 décès.

Il a été constaté que l'élément humain était responsable de 7804 accidents, représentant 93% du nombre total d'accidents, tandis que 343 accidents, soit 4% étaient dus aux véhicules.

Les conducteurs âgés de 25 à 39 ans représentent 44% des conducteurs les plus impliqués dans les accidents, et les résultats des tests d'alcoolémie et de drogue étaient positifs pour 10% des personnes impliquées.

En ce qui concerne les infractions, l'excès de vitesse était en tête avec 1891 infractions (24%), suivie du dépassement dangereux (11%), puis du franchissement de feu rouge (10%).

En ce qui concerne les activités de dissuasion, le responsable a indiqué que la police routière a enregistré 451 943 délits concernant la coordination des transports, 99 357 infractions liées au contrôle technique, pendant qu’elle a placé 4 088 véhicules en fourrière.