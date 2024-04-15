آيت نوري ضمن كتيبة غواردولا الموسم المقبل !

كشفت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي أجرى محادثات مع ولفرهامبتون بشأن انتقال محتمل للدولي الجزائري ريان آيت نوري في الصيف.

ويعد صاحب الـ22 عامًا واحدًا من أفضل لاعبي ولفرهامبتون هذا الموسم، وقد جذب مستواه كظهير أيسر اهتمامًا من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفق موقع "فوتبال تراسفير"، يراقب أرسنال وليفربول أيضًا المدافع الجزائري لكن اهتمام مانشستر سيتي قد يكون مدعوما بعلاقتهم القوية مع خورخي مينديز، وكيل أعمال آيت نوري.

وحسب المصدر فإن مناقشات مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون تضمنت إمكانية انتقال الإسباني سيرجيو غوميز إلى الذئاب مع إضافة مبلغ مالي مقابل انضمام آيت نوري لـ"السيتزن".

وأضاف ذات المصدر أنه على الرغم من أن بيب غوارديولا استخدم كلا من غوسكو غفارديول وناثان آكي في مركز الظهير الأيسر هذا الموسم، إلا أنه يتطلع إلى جلب خيار ذو نزعة هجومية أكبر في ذات المركز حيث يناسب آيت نوري هذا المعيار تمامًا.

وختم الموقع المتخصص أن ولفرهامبتون حدد سعر آيت نوري بـ70 مليون يورو.