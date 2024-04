L’Arabie Saoudite se plaint des Émirats Arabes Unis

L'Arabie saoudite a récemment déposé une plainte auprès du Secrétaire général des Nations unies contre les Émirats arabes unis concernant la déclaration par Abu Dhabi de la région d'Al-Yasat comme "zone maritime protégée".

Riyad a déclaré qu'elle rejette ce que Abu Dhabi a entrepris et n'en reconnaît pas la légalité, selon un mémorandum daté du 18 mars 2024.

Selon "Arabi Post", l'Arabie saoudite a affirmé dans le mémorandum publié sur le site officiel des Nations unies son refus de cette déclaration et qu'elle ne reconnaît aucun effet légal à cela. Elle a souligné qu'elle tient à tous ses droits et intérêts conformément à l'accord conclu entre les deux pays en 1974, qui lie les deux parties conformément au droit international.

Il a, également, été déclaré dans la plainte que l'Arabie saoudite ne reconnaît aucune action ou pratique entreprise par le gouvernement des Émirats arabes unis, ainsi que ses conséquences sur la région au large de la côte saoudienne d'Al-Yasat, y compris dans les eaux territoriales du Royaume et la zone de souveraineté commune des deux îles Makassib.

De leur côté, les Émirats arabes unis ont appelé à la mise en œuvre de l'article 5 de l'accord délimitant les frontières terrestres et maritimes entre les deux pays en 1974 et considéré le mémorandum comme officiel et a demandé à l'ONU de le communiquer aux membres des Nations unies conformément aux procédures en vigueur.

Qu'est-ce que la zone d'Al-Yasat ?

La zone d'Al-Yasat est une zone maritime située à proximité des eaux territoriales des Émirats arabes unis, déclarée pour la première fois comme zone maritime protégée en 2005.

Selon le ministère du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis, la zone marine d'Al-Yasat comprend quatre îles avec les eaux environnantes, situées au sud-ouest d'Abou Dhabi.

La réserve abrite des espèces maritimes rares, notamment des tortues marines, des dauphins et des dugongs, une espèce en voie de disparition, qui vivent, se reproduisent et se nourrissent dans la réserve, selon la même source.

En 2005, feu le président des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, a publié un décret présidentiel déclarant pour la première fois Al-Yasat comme une zone protégée.

L'Arabie saoudite ne reconnaît pas l'appartenance de la région aux Émirats arabes unis et il existe depuis de nombreuses années un différend frontalier à ce sujet. Elle considère cette zone comme une zone de souveraineté partagée.

Elle rejette toutes les actions et pratiques entreprises par le gouvernement des Émirats arabes unis dans la région au large de la côte saoudienne, y compris dans les eaux territoriales du Royaume et la zone de souveraineté commune.