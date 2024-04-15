تعليمات مدير وكالة "عدل" لتسريع الأشغال

ترأس المدير العام لوكالة "عدل"، اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور المدراء المركزيين والجهويين، شهد تقديم عرض مفصل وشامل حول مدى تقدم الأشغال بسكنات صيغة البيع بالإيجار الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.

ووفق بيان الوكالة، كان اللقاء فرصة للتطرق إلى نسبة إنجاز مشاريع "عدل" وكيفية تسريع وتيرة إنجازها، ومن أجل التجنيد لعملية التوزيع الكبرى المرتقبة في المحطات التاريخية المقبلة.

وأعطى المدير العام تعليمات صارمة للمدراء الجهويين تنص على أن المدراء الجهويين مطالبون بتكثيف الزيارات الميدانية الفجائية خاصة الليلة منها للوقوف على السير الحسن لنظام التناوب 3*8 الذي أمر بتنفيذه وزير السكن والعمران في لقاءاته وزياراته الميدانية لمختلف المشاريع، مؤكدا أنه لن يقبل تسليم سكنات غير مكتملة الأشغال ولا تتوفر على الشبكات الأولية والثانوية وخاصة شبكة الألياف البصرية.

كما أمر ذات المسؤول بضرورة المعاينة الدورية من طرف اللجان المختصة للورشات للوقوف على مراقبة جودة ونوعية الإنجاز للسكنات لتسليمها وفق المعايير المعمول بها، كما أن على المدراء الجهويين مطالبون باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسة والمتهاونة في إنجاز أشغال التهيئة الداخلية والخارجية.

وأمر مدير وكالة "عدل" المدراء الجهويين بالشروع في عملية بيع المحلات في السكنات التي توشك على الانتهاء قصد توفير كل متطلبات الحياة في أحياء "عدل"، مضيفا أن مؤسسات الإنجاز مطالبة بالالتزام بالتسريع في وتيرة الأشغال وتفادي التأخر في الإنجاز وضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم السكنات في الآجال المتفق عليها.

وشدد المدير على رفع كافة التحفظات ومعالجة العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال وأمر بضرورة التركيز على إيجاد الحلول والبدائل الفعلية والآنية وضرورة التنبؤ لأي أزمة تقنية تعترض عمل الورشات وأكد على وجوب التنسيق مع مختلف المصالح (سونلغاز، اتصالات الجزائر، الجزائرية للمياه، ومديريات التعمير والهندسة المعمارية ورؤساء مشاريع وكالة عدل ومكاتب الدراسات ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ctc).

وفي الأخير، دعا المسؤول المدراء الجهويين ومدراء المشاريع وشركات الإنجاز إلى التنسيق فيما بينهم والعمل بمخطط واحد يضمن تسريع وتيرة الأشغال.