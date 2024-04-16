غزة: شهداء وجرحى إثر قصف متواصل للاحتلال الصهيوني

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال الصهيوني لمسجد في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية فلسطينية.

وأفادت المصادر، بوصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى "كمال عدوان" شمال القطاع نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمسجد "شهداء الفاخورة" غرب مخيم "جباليا" كما استشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في حي "تل السلطان" غرب رفح جنوب قطاع غزة.

في الوقت نفسه، توغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة "بيت حانون" شمال قطاع غزة، وحاصرت مدرسة تؤوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم، وجاء ذلك مع انقطاع الاتصالات والإنترنت عن البلدة.

وواصلت قوات الاحتلال إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة غرب بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع، كما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية الشمالية لغزة. وارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 33 ألفا و797 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و76 ألفا و465 مصابا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.