أسعار النفط تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية، وسط مؤشرات على زيادة الطلب ومخاوف قطع الإمدادات.

يأتي ذلك مع نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين ظلت الأسواق في حالة تأهّب بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

كانت أسعار النفط قد قلّصت خسائرها في نهاية تعاملات أمس الإثنين، بعد إعلان إيران انتهاء عملية الرد على استهداف قنصليتها في سوريا بعد هجوم بطائرات مسيرة على الكيان الصهيوني. وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جوان بنسبة 0.22%، ليصل إلى 90.30 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ماي، بنسبة 0.23%، لتصل إلى 85.61 دولارًا للبرميل، وفق الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة.