تحديد موعد قرعة المربع الذهبي لكأس الجمهورية

أعلنت لجنة تنظيم كأس الجزائر، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي للسيدة الكأس، ليلة هذا الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا بمقر التلفزيون العمومي.

وأوضحت اللجنة في منشور لها على الصفحة الرسمية للاتحاد (الفاف)، أنّ مراسم سحب القرعة ستبثّ مباشرة عبر التلفزيون العمومي، الناقل الرسمي لكأس الجزائر.

يُشار إلى أنّ نوادي: شباب بلوزداد، شباب قسنطينة ومولودية الجزائر بلغت المربع الذهبي، في انتظار معرفة الفريق الرابع بعد المواجهة المرتقبة ليلة اليوم بين ناديي اتحاد بسكرة واتحاد العاصمة بدءاً من الثامنة ونصف ليلاً (20.30 سا) بملعب 19 ماي في عنابة.