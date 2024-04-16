بلايلي يدخل العالمية مرة أخرى، لكن...

شغل نجم مولودية الجزائرية، يوسف بلايلي مرة أخرى الواجهة في الأيام الأخيرة.

حقق العميد فوزا مهما ضد وداد تلمسان لحساب الدور الربع نهائي من كاس الجمهورية ما سمح له باقتطاع تأشيرة التأهل للمربع الذهبي.

خلال هذا اللقاء الذي سجل فيه اللاعب يويف بلايلي هدف من ضربة جزاء، أحدث هذا الأخير مرة أخرى الجدل بتصرفاته، فشهدت المباراة منح شرف ادارتها للسيدة غادة محاط.

فأظهرت لقطات تصرفا طائشا بل حد التعنيف، الحادثة لم تمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، بل حتى كبرى المواقع الإخبارية تناولت ما حدث، على غرار موقع "ار أم سي سبور" الفرنسي.