Appels à boycotter le nouveau restaurant KFC à Alger

Les algériens ont largement suivi la campagne mondiale de boycott de la chaîne de restauration rapide "Kentucky Fried Chicken" (KFC) en signe de solidarité avec le peuple palestinien et appelé à la fermeture du premier restaurant de cette chaine à Dely Ibrahim à Alger.

Ils ont organisé des sit-in appelant à sa fermeture en raison de l'implication de KFC dans le soutien de l'entité sioniste à travers des aides lors de ses agressions contre Gaza.

L'ouverture d'une succursale de cette marque américaine, objet d'un boycott international en raison de son soutien à l'entité sioniste, a provoqué une vague de colère parmi les utilisateurs des réseaux sociaux et des vidéos des sit-in de protestation devant le nouveau restaurant ont été largement partagées.

Des militants à travers le monde estiment que le boycott international est le meilleur et l’unique moyen de faire entendre leur voix en raison de la guerre à Gaza, qui a commencé le 7 octobre. Ce boycott a, également, ciblé les chaînes de restauration rapide telles que KFC, McDonald's, Pepsi et d'autres entreprises mondiales qui soutiennent l'entité sioniste.

Notons que le restaurant KFC à Dely Ibrahim, qui occupe une superficie d'environ 400 mètres carrés, a été ouvert ce 14 avril.

Le prix d'un repas chez KFC est très élevé, dépassant les 4000 dinars algériens, ce qui découragera les Algériens de l'acheter, selon les commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux, qui ont appelé au boycott de ces magasins en solidarité avec la cause palestinienne.

A long terme, la chaîne de restauration rapide "Kentucky Fried Chicken" prévoit d'ouvrir de nombreux autres restaurants dans le pays au cours des cinq prochaines années.

La société " Kentucky Fried Chicken " ou "KFC", comme elle est actuellement connue, est une chaîne de restauration rapide spécialisée principalement dans le poulet frit, dont le siège se trouve à Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis.

Le nom du restaurant, "Kentucky Fried Chicken", est une référence à l'État d'où sont originaires les restaurants "Kentucky", apparus pour la première fois aux États-Unis en 1952, et a été inclus dans le logo du restaurant. Il s'agit de la deuxième plus grande chaîne de restauration rapide au monde en termes de ventes après McDonald's.