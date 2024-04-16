ترجي مستغانم يوسع الفارق مجددا

حقق ترجي مستغانم، اليوم الثلاثاء، فوزا عريضا على ضيفه شبيبة تيارت في إطار تسوية رزنامة الرابطة الثانية (مجموعة وسط غرب).

وتأجلت المقابلة عن الجولة الـ22 بسبب انشغال ترجي مستغانم بمقابلة ربع نهائي كأس الجمهورية ضد شباب بلوزداد، التي أجريت الجمعة الماضية.

ولم يترك أشبال المدرب بن دريس أي مجال للمنافس وسجلوا 5 أهداف كاملة في شباكه، تداول على تسجيلها ماسينيسا (هاتريك)، بن حمو وبوقطاية.

وبهذه يرفع "الحواتة" رصيدهم إلى النقطة الـ53 في الصدارة، معيدين الفارق إلى 5 نقاط عن الملاحق رائد القبة قبل 8 جولات على نهاية الموسم.