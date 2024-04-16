شبيبة القبائل تفوز على م.وهران وبلوزداد يتعثر أمام "الباك"

فازت شبيبة القبائل على مولودية وهران بنتيجة 3-1 اليوم الثلاثاء بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو في مباراة مقدمة عن الجولة الـ 23 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس لكرة القدم.

وسجل اهداف المباراة كل من نشاط (د6) بوعالية (د18) وبركان (د 59) لصالح شبيبة القبائل وقلص النتيجة لمولودية وهران اللاعب بوسالم في الدقيقة 82.

وبفضل هذا الفوز العريض يرتقي فريق شبيبة القبائل الي المركز الثامن رفقة شبيبة الساورة برصيد 30 نقطة بينما يبقى فريق مولودية وهران يقبع في الصف الخامس عشر بمجموع 19 نقطة.

وفي لقاء مقدم عن الجولة الـ 23 تعادل فريق شباب بلوزداد وضيفه نادي بارادو بنتيجة (1-1) في مباراة تدخل في اطار تسوية رزنامة الجولة الـ 18 لبطولة الرابطة الاولى.

وسجل لنادي بارادو بوكرمة في الدقيقة 33 وعدل لشباب بلوزداد اللاعب بلخير في الدقيقة 82.

وبعد هذه النتيجة يفوت فريق شباب بلوزداد فرصة الارتقاء الي المركز الثاني ويبقى ثالثا برصيد 39 نقطة ومباراة متأخرة فيما بينما يبقى بارادو في الصف السادس بمجموع 33 نقطة.