مقترحات أندية المحترف الأول

رفع رؤساء أندية المحترف الأول على هامش أشغال الجمعية العامة لرابطة كرة القدم المحترفة التي جرت منذ قليل بالمركز التقني بسيدي موسى مقترحات ستعرض للمناقشة والتصويت خلال اجتماع للمكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم المقرر يوم 23 أفريل الجاري تقضي برفع عدد إجازات اللاعبين الأجانب في فرق الرابطة الأولى المحترفة من 3 إلى 5 لاعبين مع السماح بإشراك 3 لاعبين منهم خلال المباريات كحد أقصى وإسقاط شرط تحديد عامل السن بالنسبة لانتداب هؤلاء اللاعبين أو رفعه على الأقل إلى 30 سنة.

كما اقترح رؤساء الأندية المحترفة خلال الأشغال دائما إمكانية مراجعة وتغيير نظام المنافسة باعتماد بطولة محترفة من 16 فريقا للقسم الأول وبطولة نصف محترفة من 18 فريق للقسم الثاني وأخيرا بطولة من 3 أفواج لقسم الهواة.