آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

مقترحات أندية المحترف الأول

17 افريل 2024 ()
+ -

رفع رؤساء أندية المحترف الأول على هامش أشغال الجمعية العامة لرابطة كرة القدم المحترفة التي جرت منذ قليل بالمركز التقني بسيدي موسى مقترحات ستعرض للمناقشة والتصويت خلال اجتماع  للمكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم المقرر يوم 23 أفريل الجاري تقضي برفع عدد إجازات اللاعبين الأجانب في فرق الرابطة الأولى المحترفة من 3 إلى 5 لاعبين مع السماح بإشراك 3 لاعبين منهم خلال المباريات كحد أقصى وإسقاط شرط تحديد عامل السن بالنسبة لانتداب هؤلاء اللاعبين أو رفعه على الأقل إلى 30 سنة.

كما اقترح رؤساء الأندية المحترفة خلال الأشغال دائما إمكانية مراجعة وتغيير نظام المنافسة باعتماد بطولة محترفة من 16 فريقا للقسم الأول وبطولة نصف محترفة من 18 فريق للقسم الثاني وأخيرا بطولة من 3 أفواج لقسم الهواة.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    إطلاق خدمة رقمية جديدة هامة

    11722 قراءة
  • 3

    "بعض المستوردين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء"

    10632 قراءة
  • 4

    "كنتاكي" تغلق أبواب مطعمها بالجزائر (فيديو)

    7573 قراءة
  • 5

    راح مشري راح...

    5763 قراءة