Une nouvelle ère de coopération entre Alger et Moscou

La visite du représentant personnel du président russe pour les affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique, Mikhail Bogdanov, en Algérie, semble avoir suscité beaucoup d'analyses et de prévisions concernant la nature des discussions et des résultats possibles entre les dirigeants des deux pays concernant les développements en Afrique du Nord, notamment dans la région du Sahel, comme le mentionnent les déclarations du ministère des Affaires étrangères algérien et russe, qui soulignent l'importance d'intensifier les efforts pour stabiliser la situation dans cette région, en établissant un dialogue politique constructif et global basé sur le respect de l'unité territoriale, de l'intégrité et la souveraineté des États africains.

Il semble aussi que les relations entre l'Algérie et la Russie connaissent une nouvelle phase de coordination et de gestion, en raison des changements régionaux au Sahel et de l'ascension de l'influence russe dans trois pays de la région, à travers une coopération et des partenariats politiques et militaires officiels avec les nouveaux dirigeants, comprenant des contrats d'armement et de formation importants.

La visite et les déclarations qui l'ont accompagnée, ainsi que les images des rencontres lors de la réception par le président Abdelmadjid Tebboune de l'envoyé de Poutine, et lors de la réunion élargie entre les délégations des deux pays au ministère de la Défense, ont soulevé de nombreuses interrogations et messages sur le degré de convergence entre Moscou et Alger sur plusieurs dossiers régionaux chauds et ouverts sur toutes les probabilités, au cours de ces dernières semaines.

La présence permanente des Russes en Afrique du Nord et leur succès visible à remplacer les partenariats et la présence française et américaine, sur les plans politique, militaire et sécuritaire, perturbent fondamentalement les équilibres et les calculs.

Autant les gouvernements de la région, y compris l'Algérie, reconnaissent le désir russe de "confronter" et "concurrencer" l'Occident, autant ils veillent à protéger leurs intérêts vitaux et leur sécurité nationale, vu la divergence des deux parties dans certains agendas politiques, et approches, sans oublier l'influence des facteurs géopolitiques, des convictions et des principes sur lesquels reposent les politiques étrangères des deux pays.

Dans ce contexte, le professeur en sciences politiques et en relations internationales, le Dr Chakir Abdel Razzaq Mahfoudi, affirme que les relations entre le Kremlin et le palais d’El Mouradia entrent dans une nouvelle phase en raison des changements dans la région du Sahel et du Sahara, de l'intensification et de l'aggravation de la concurrence et des intérêts contradictoires entre la Russie et les puissances traditionnelles qui cherchent à contrôler plusieurs régions et à protéger leurs intérêts.

Il est injuste, selon notre interlocuteur, de limiter la visite et les relations entre l’Algérie et la Russie au Sahel et à la Libye, étant donné que les liens entre les deux pays sont bien plus étendus, incluant également de nombreux points d'intersection dans plusieurs crises internationales, telles que l'agression sioniste contre Gaza et la possibilité d'escalade de la guerre au Moyen-Orient, entre autres dossiers en cours.

Selon lui, la Russie a besoin de coordonner avec l'Algérie, surtout qu'elle joue désormais un rôle et cherche à combler le vide et à exploiter le recul des anciennes puissances coloniales, tirant profit de tous les atouts à sa disposition, comme celui du groupe Wagner, l'aide et l'armement, se présentant comme une alternative ne visant pas à dominer les peuples.

Mahfoudi estime que le niveau d'accueil réservé par le président et le chef d'état-major reflète l'importance des questions unissant les deux pays et le partenariat stratégique approfondi entre les deux capitales, en réponse à deux questions sur la possibilité de considérer la coordination comme un indicateur positif en soi, et pourquoi Moscou insiste-t-elle sur la coordination avec Alger, qu'il existe des considérations liées au rôle de l'Algérie et à ses relations diversifiées avec différentes parties régionales, y compris avec les pays du Sahel, et sur sa façon de gestion de ses relations s'appuyant sur des canaux officiels et la sagesse.

Mahfoudi souligne que les acteurs régionaux apprécient la position de l'Algérie et l'impact qu'elle exerce dans son environnement, ainsi que l'importance de coordonner avec elle pour réussir tout projet et tout rôle potentiel dans la région, et pour maintenir les équilibres permettant de gérer les différentes crises dans la région.

Pour ce qui est des points de discorde entre Moscou et Alger, à l’image du dossier libyen, où il existe une divergence entre les deux pays, puisque l'Algérie traite avec le gouvernement légitime de Tripoli, tandis que les Russes soutiennent le général Haftar à l'est du pays, ainsi que les tensions récentes entre le Mali et l'Algérie, Mahfoudi souligne qu'au-delà des convergences et du conflit, il est nécessaire pour les observateurs de comprendre la logique de l'Algérie dans son interaction avec les autres, ainsi que ses politiques basées sur cette logique, indiquant que tous les pays, y compris ceux avec lesquels il y a des divergences, reconnaissent que la diplomatie algérienne est basée sur des principes constants. Une diplomatie qui a prouvé son efficacité à maintes reprises, car elle n'est pas motivée par l'expansion ou l'intérêt, contrairement à d'autres pays qui comprennent bien cette question.