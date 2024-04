Coupe d’Algérie : Où se dérouleront les matchs de la demi-finale

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Algérie, promettant des matchs passionnants, vu les noms qui composent le carré d'or, aura lieu ce soir.

La Mouloudia d'Alger, la Jeunesse Sportive de Constantine, l'Union Sportive de la Médina d'Alger, et le CR Belouizdad se disputeront des places dans le dernier carré.

Qui confrontera qui : c’est ce qu’on saura ce soir à partir de 21h.

Pour ce qui est des stades qui abriteront des matchs, des sources bien informées d’"El Khabar" ont révélé que le derby algérois se déroulera au stade Nelson Mandela.

Quant au deuxième match entre la Jeunesse Sportive de Constantine et le troisième club de la capitale, un tirage au sort en déterminera le lieu, et ça sera soit le stade d'Annaba ou le stade d'Oran.