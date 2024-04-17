صادي يعطي إشارة انطلاق دورة شمال إفريقيا

أعطى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، إشارة انطلاق بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم (لوناف) لمواليد 2007-2008، في الحفل الذي أقيم اليوم الأربعاء بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا.

وقد منح جمال علام، رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم، وليد صادي شرف رئاسة هذا الافتتاح.

ووفق بيان "الفاف"، فإنه بصفته أيضًا نائبًا لرئيس لوناف، رحب وليد صادي بجميع المشاركين، متمنيا النجاح لجميع المنتخبات المشاركة في هذه الدورة.

وجرت مراسم الحفل بحضور المدير التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا محمود الهمامي بالإضافة إلى رؤساء وفود الفرق المشاركة في البطولة.

ومباشرة بعد ذلك، تم عقد الاجتماع التقني لتحديد الألوان التي سترتديها المنتخبات خلال مباريات الجولة الأولى المقررة هذا الخميس 18 أفريل 2024، بملعب سالم مبروكي بالرويبة.