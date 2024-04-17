القضاء على حماس.. سقوط أكذوبة النتن ياهو

قال عاميت هاليفي عضو لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الصهيوني، اليوم، إن كل كتائب حركة حماس الـ 24 نشطة وفعالة بخلاف ما يقوله جيش الاحتلال ورئيس حكومة الاحتلال النتن ياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وفي تصريحات سابقة، ادّعى النتن ياهو أن جيش الاحتلال دمر ثلاثة أرباع كتائب حماس القتالية في غزة "كتائب القسام"، منوّها إلى أن اليوم الذي يلي الحرب هو اليوم الذي يلي تدمير حماس وإخراجها من المشهد.

وبصفة مستمرة، يشدد النتن ياهو على أهمية اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، زاعما أنها المأوى الأخير لفصائل المقاومة الفلسطينية.