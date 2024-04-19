فيديو يصنع الحدث: قاذفات نووية تتجه إلى الشرق الأوسط !

تم نشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.و يظهر الفيديو قاذفات من طراز B-52H، وهي قادرة بالفعل على حمل الأسلحة النووية. لكن الفيديو يحتاج للمزيد من التدقيق.

فوفقا للتغريدة، تم تصوير اللقطات خلال تمرين "يقظة البراري"، وهو تمرين تشغيلي يُجرى في قاعدة "مينوت" الجوية في "نورث داكوتا".

وتمرين "يقظة البراري" هو عملية تدريب روتينية تركز على الحفاظ على جاهزية طواقم القاذفات.

و وفقا للمعلومات المتاحة علنا من سلاح الجو الأميركي، أُجريت هذه التمارين عدة مرات في الماضي، بما في ذلك في نوفمبر 2022 وأكتوبر 2023. وبالتالي فإن الفيديو لا علاقة له بتوجه قاذفات نووية أمريكية إلى الشرق الأوسط.

يُظهر الفيديو قاذفات من طراز B-52H، وهي قادرة بالفعل على حمل الأسلحة النووية. ومع ذلك، يحتاج الادعاء بأنها محملة برؤوس نووية في الفيديو إلى مزيد من التدقيق1. تم تصوير اللقطات خلال تمرين “يقظة البراري”، وهو تمرين تشغيلي يُجرى في قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا. هذا التمرين يركز على الحفاظ على جاهزية طواقم القاذفات ويشمل تدريبًا على التحميل الآمن والتفريغ والتعامل مع الذخائر، بما في ذلك القنابل المزيفة التي تحاكي وزن وحجم الرؤوس النووية2. الغرض الأساسي من هذه التمارين هو ضمان السلامة والأمان أثناء التدريبات1.