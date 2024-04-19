الصهاينة يعترفون..

اعترف الكيان الصهيوني، بشن غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول صهيوني.

كما اعترف مسؤولون صهاينة في تصريح لهم لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الكيان الصهيوني يقف وراء الهجوم على إيران فجر اليوم.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن الهجوم الصهيوني على أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى ولم يكن بمسيرات أو صواريخ أرض جو.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة فايننشال تايمز، الأمريكية، عن مسؤول صهيوني قوله إن الكيان أبلغ الولايات المتحدة بنيتها تنفيذ ضربات في إيران مساء الخميس.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الهجوم على إيران أصاب "هدفا عسكريا كان متورطا" في القصف على الكيان السبت الماضي، وأن الصهاينة أرادوا عبر الهجوم إيصال رسالة أن بإمكانها الوصول لأي مكان تريده في إيران.

وأكدت القناة الـ 12 العبرية إن صاروخا سقط في العراق "يستخدم لأول مرة بالمنطقة ولا تمتلكه سوى دول قليلة في العالم".

من جهة أخرى، كشفت وول ستريت جورنال الأمريكية، عن صفقة أسلحة أمريكية للكيان المحتل ستكون الأكبر منذ بدء الحرب

ونقلت الصحيفة، عن مسرولين أمريكيين، أن إدارة بايدن تبحث صفقات أسلحة للصهاينة بأكثر من مليار دولار، حيث تشمل الصفقة ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون.